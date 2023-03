Incumplen con cierre de escuela primaria

"Al menos nosotras no pretendemos tomar una medida de tal naturaleza pues si no lo hicimos cuando estaba el director, ahora menos", dijo Ericka Muñiz, presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Familia.

Ella no descartó la posibilidad de que el grupo que apoya al maestro Juan Alberto Juárez Cruz, haya hecho correr el rumor en ese sentido.

"Nosotros no tenemos ninguna intención de cerrar el plantel, y no descartamos la posibilidad de que haya sido el grupo de madres afines al director quien haya hecho correr ese rumor". Ericka Muñiz, presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Familia

"Tanto él como la maestra de sexto año, Anabel Ramos, deben estar concentrados en la jefatura de Sector pues así nos lo hizo saber Alicia Isabel Pizaña Navarro, titular del Crede Reynosa, quien aquí estuvo en la escuela el martes", explicó la dirigente de los paterfamilias.

Agregó que ambas personas no tienen por tanto nada que hacer ahí.

Tras la concentración del director Juárez Cruz, es la supervisora de la Zona Escolar No. 188, Edith Salazar quien está al frente del plantel por el momento hasta que concluya la investigación que se realiza tras las demandas de los papás y mamás.

Por su parte, Juárez Cruz quien está a disposición de la jefatura de Sector 27, afirmó que él continúa siendo el director de la referida primaria.

"Sigo siendo el director de la primaria México pues no me han dado documento oficial alguno que indique que he dejado de serlo aunque esté a disposición de la jefatura de Sector 27". Juan Alberto Juárez Cruz, directivo