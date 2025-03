Sostiene sindicato que no afectará condición laboral

En medio de las recientes movilizaciones de maestros, el líder sindical, José Hiram Rodríguez Limón, reafirmó la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Reynosa, respecto a la reforma a la Ley del ISSSTE 2025, y destacó que las autoridades federales y estatales ya han asegurado que dicha reforma no afectará sus condiciones laborales.

Rodríguez Limón explicó que las manifestaciones de los docentes están vinculadas a su rechazo a esta reforma, que consideran podría afectar las condiciones laborales y de jubilación, en particular, y señaló que los maestros han presentado un pliego petitorio donde exigen cambios sustanciales, tales como jubilaciones a los 30 años de servicio para los hombres, 28 años para las mujeres, y la modificación de las Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para que se ajusten a los salarios mínimos.

Además, uno de los puntos más destacados del pliego es la solicitud de que se regrese el "Décimo de cuentas individuales a Décimo transitorio", que implica un regreso a las jubilaciones y no a las Afores.

También mencionó que a nivel nacional se está trabajando para garantizar que no se toquen los derechos laborales de los docentes; en ese sentido, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum, y los líderes del SNTE, estatal, Arnulfo Rodríguez Treviño y nacional, Alfonso Cepeda Salas, han sido claros al anunciar que no se llevará a cabo ninguna reforma que perjudique los derechos de los trabajadores de la educación. Subrayó que, a pesar de las movilizaciones, el SNTE está comprometido con la defensa de las bases, y que en Reynosa no se han registrado represalias contra los maestros que se manifiestan.