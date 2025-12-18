Carecen de doble nacionalidad niños mexicanos nacidos en EU

De acuerdo con cifras del INEGI, en Tamaulipas existen 60 mil 675 niñas, niños y adolescentes que nacieron en Estados Unidos, viven actualmente en la entidad y no cuentan con la doble nacionalidad, una condición que los coloca en situación de indefensión jurídica y limita su acceso pleno a derechos básicos como la educación, programas sociales y otros beneficios legales.

José Ángel Rodríguez Alvarado, encargado de despacho de la delegación del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Reynosa, informó que se impulsa de manera permanente el programa de Doble Nacionalidad, una iniciativa del Gobierno del Estado que busca garantizar el derecho a la identidad de menores hijos de padre o madre mexicanos.

Explicó que el trámite se realiza de forma completamente gratuita y en coordinación con el Registro Civil y el Consulado de Estados Unidos.

En el caso de menores nacidos en Texas, el apostille se gestiona en Austin, sin costo alguno, mientras que la traducción de documentos corre a cargo del propio instituto, para posteriormente inscribir al menor ante el Registro Civil mexicano y una vez concluido el proceso, a los beneficiarios se les expide su acta de nacimiento mexicana y su CURP permanente.

"Ya con la nacionalidad mexicana, los menores pueden acceder a cualquier tipo de programa social que como mexicanos podemos pertenecer a ellos, podemos ya participar en las elecciones pueden tener los menores acceso a tener viviendas a su nombre y educación, que de hecho con este tema es con lo que hemos estado teniendo más trabajo con la educación, los menores de primaria y secundaria pueden participar, pueden tener la educación primaria y secundaria, al momento de ya acceder a la prepa, ya se les solicita un CURP permanente porque estudian primaria y secundaria con un CURP temporal", dijo.

Rodríguez Alvarado destacó que el mayor número de solicitudes se ha presentado en el ámbito educativo, ya que al ingresar a nivel medio superior se requiere una CURP definitiva.

El funcionario estatal, detalló que los interesados deben acudir a las oficinas del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, con documentos de identidad del padre o madre mexicana, como INE, acta de nacimiento y CURP, así como el certificado de nacimiento original del menor: para mayores informes, puso a disposición los teléfonos 922 23 39 y 922 61 11.

Como parte de estas acciones, anunció que este jueves 18 se realizará un evento en la ciudad de Díaz Ordaz, donde se entregarán alrededor de 250 dobles nacionalidades, principalmente a menores en edad escolar.

En Reynosa, en el periodo reciente se han concretado aproximadamente 150 trámites.

Rodríguez Alvarado subrayó que el programa es permanente y que los expedientes se integran de manera continua, con tiempos de resolución que van de 3 a 5 meses, dependiendo del flujo de apostilles.

"Que vengan con nosotros, son muchos los beneficios, hay muchas personas que piensan o tienen miedo de que van a perder beneficios de su ciudadanía americana, son meramente mitos, son más beneficios los que se agregan, entonces aquí en México ellos van a ser completamente ciudadanos mexicanos y al momento de pasar el puente ellos se identifican como ciudadanos americanos y no van a tener ningún obstáculo, ni van a perder nada", recalcó.



