Mejoran traslado de los niños con cáncer

Para estar en condiciones de trasladar con mayor comodidad a pacientes niños y niñas al Hospital del IMSS 270 ubicado por carretera Reynosa a San Fernando así como al Hospital General, la Fundación Iluminando Corazones planea adquirir un vehículo de agencia en el transcurso del 2026

“Ya estamos trabajando en el proyecto y pensamos que con el dinero que aportarán los redondeos que se llevan a cabo con apoyo de los consumidores y de algunos centros comerciales de Reynosa y Río Bravo, podremos estar en condiciones de hacer la compra”, anunció Jorge Mar Gea, presidente de la referida fundación.

“Creemos que para mediados de año ya contaremos con la unidad motriz que servirá tanto para el traslado de los pacientes niños y niñas a las instalaciones del 270, porque llevarlos en transporte publico -microbuses-, pues es muy cansado y tardado”, agregó.

Expresó su confianza en que, de no presentarse contratiempo alguno, harán realidad el plan que tienen sobre el tema.

Así, ya teniendo el vehículo de agencia, estaremos en condiciones de transportar a los niños y niñas a que reciban sus tratamientos médicos -quimioterapias-. en el mencionado hospital que está situado a larga distancia de donde tienen su domicilio los pacientes infantiles.

Ya se trabaja duro para poder lograrlo y estamos seguros de que lo vamos a conseguir para bien de nuestros niños y niñas a los cuales seguimos apoyando tanto a los que residen en Reynosa así como a los foráneos a los cuales también se les apoya con albergue en la Fundación así como también donde se les brinda alimentación.

La unidad también servirá para llevar a los niños que vienen de otras ciudades o de otras entidades como Veracruz, a la Central de Autobuses para que regresen a sus lugares de origen, puntualizó Mar Gea.



