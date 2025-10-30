Muere niño al tragar una ´pila de botón´

Menor que presuntamente era originario de Reynosa, Tamaulipas, y que por emergencia se encontraba hospitalizado, falleció en Nuevo León en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde habría sido trasladado por sus familiares por haberse tragado una pila de botón, con el propósito de que fuera sometido a una operación quirúrgica y tratar de salvarle la vida.

El menor es identificado con el nombre de Ángel, de tan solo un año de edad.

Familiares del menor se percataron de manera repentina que su hijo se encontraba manipulando accidentalmente una pila en la boca, pero al parecer ya era demasiado tarde, sin que ellos lo supieran.

Por lo anterior, de inmediato acudieron a la Clínica de especialidades del IMSS No. 25, con el fin de solicitar el auxilio de las autoridades y el personal médico de la institución, ya que percibieron que el bebé comenzó a presentar malestares,

Debido a que el menor seguía con molestias cada vez más fuertes, los médicos le practicaron una radiografía, percatándose de que el niño traía en el estómago una pila de botón, y lo que estaba afectando gravemente la salud de su hijo.

Ante esto, el personal medico procedió a practicarle una operación quirúrgica para tratar de extraerle la pila de botón, pero aparecer ya era demasiado tarde por los daños internos causados al organismo del menor.

A pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos, el menor de edad no sobrevivió, por los nocivos efectos de la pila de botón que ingirió por accidente, un hecho lamentable que sucedió inexplicablemente, y que debe de poner en estado de alerta a todos los padres y madres de familia, para no descuidar a los niños ni un solo instante porque puede ser fatal, como en este caso muy lamentable.

Una pila de botón puede causar quemaduras internas severas y lesiones graves en tan solo dos horas.

La saliva activa una reacción química que puede perforar el esófago, dañar las vías respiratorias o los vasos sanguíneos principales causar complicaciones como dolor, dificultad para tragar, vómitos con sangre e incluso la muerte, por lo que en estos casos es fundamental la atención médica inmediata si se sospecha que alguna persona tragó por accidente una pila de botón.

Ingerir una pila de botón es una emergencia medica grave, y potencialmente mortal.

El peligro radica en que la saliva del cuerpo puede crear una corriente eléctrica que produce una sustancia cáustica, causando quemaduras graves, daños en el esófago y el estómago en solo unas horas.