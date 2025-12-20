Analiza el INE voces de la niñez fronteriza

Autoridades del Instituto Nacional Electoral de los distritos 02 y 07, llevaron a cabo con éxito la Mesa Regional de Deliberación de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, con sede en la 02 Junta Distrital Ejecutiva, donde se analizaron las opiniones de niñas, niños y adolescentes de la región fronteriza.

En este ejercicio participaron representantes de Reynosa, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz y Camargo, como parte de la fase 7 de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, cuyo objetivo es dar seguimiento y convertir en acciones concretas las inquietudes expresadas por la población infantil y juvenil.

Durante la jornada, donde a acudieron autoridades de los diversos órdenes de gobierno, se presentaron los resultados de la participación de 61 mil 974 niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad, quienes expresaron su opinión sobre temas prioritarios como la construcción de espacios comunitarios seguros, el cuidado del medio ambiente y la prevención de adicciones.

Se contó con la presencia de representantes de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo de Reynosa y Miguel Alemán, así como diversas dependencias.

Cesar Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del INE 07 quien encabezó el evento, comentó que, una vez expuestos los resultados, se analizaron las respuestas e inquietudes manifestadas por la niñez y adolescencia, comprometiéndose, desde el ámbito de sus atribuciones, a implementar acciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y su entorno social.

"Como resultado de este ejercicio de diálogo y corresponsabilidad institucional, se acordó la integración de una agenda de atención conjunta que será ejecutada a lo largo del año 2026, cuyo seguimiento estará a cargo del Instituto Nacional Electoral".

El INE destacó que la atención y protección de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida de todas las instituciones que conforman el Estado Mexicano.



