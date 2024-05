Anselmo Patrón solicita lo apoyen con baterías para silla de ruedas

Ante la falta de respuesta de Programas Federales de Bienestar, Anselmo Patrón Carmona hace un llamado a candidatos de los diversos partidos para que le donen dos baterías para echar a andar una silla de ruedas automática.



"Mi problema no es tan sólo que estoy impedido para caminar, por lo que en silla de ruedas mecánica me traslado de donde vivo a un centro comercial de la calle 20, donde ofrezco una serie de golosinas que es con lo que me mantengo, sino que también tengo inutilizado mi brazo izquierdo y se me dificulta más moverme de un lado a otro", dijo.