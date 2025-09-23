Ya se siente la magia de la Navidad

En pleno septiembre, la magia de la navidad ya comenzó a sentirse en distintos puntos de la ciudad. Centros comerciales y tiendas departamentales han iniciado con la venta de artículos navideños, desde árboles artificiales de diferentes tamaños hasta esferas, luces y adornos que anuncian con anticipación la llegada de la temporada decembrina.

La estrategia comercial busca aprovechar las compras anticipadas en la compra de decoraciones. En recorridos por tiendas de Reynosa, se observan pasillos ya decorados.



