Disfrutará Reynosa una Navidad cálida y soleada

La navidad llegará con temperaturas calurosas para Reynosa, ya que el Servicio Meteorológico Nacional, señala que se esperan máximas de 28 a 31 grados centígrados durante esta semana.

Para este lunes se prevé máximas de 28 a 20 grados centígrados con 35 por ciento de posibilidades de lluvia, pero el clima mejora para el martes 23 de diciembre con máximas de 30 grados y mínimas de 19 grados centígrados.

Para el miércoles 24 de diciembre, se esperan máximas de 30 grados y mínima de 20 y de la misma forma para el 25 de diciembre, con máximas de 30 y mínimas de 20.

Para el viernes se esperan máximas de 31 grados y mínimas de 20 y para el fin de semana cambia el clima a más fresco.

Reynosa, al menos no tendrá la tan esperada "blanca navidad", por el contrario tendrá temperaturas cálidas.

Los ciudadanos podrán disfrutar de un clima de calor durante el día y fresco por la tarde noche.



