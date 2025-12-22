Reynosa

Disfrutará Reynosa una Navidad cálida y soleada

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 y 31 grados centígrados, con noches frescas
  • Por: Nubia Rivera Juárez
  • 22 / Diciembre / 2025 -
Reynosa no tendrá blanca navidad, porque contará con temperaturas cálidas en esta semana.

La navidad llegará con temperaturas calurosas para Reynosa, ya que el Servicio Meteorológico Nacional, señala que se esperan máximas de 28 a 31 grados centígrados durante esta semana.

Para este lunes se prevé máximas de 28 a 20 grados centígrados con 35 por ciento de posibilidades de lluvia, pero el clima mejora para el martes 23 de diciembre con máximas de 30 grados y mínimas de 19 grados centígrados.

Para el miércoles 24 de diciembre, se esperan máximas de 30 grados y mínima de 20 y de la misma forma para el 25 de diciembre, con máximas de 30 y mínimas de 20.

Para el viernes se esperan máximas de 31 grados y mínimas de  20 y para el fin de semana cambia el clima a más fresco.

Reynosa, al menos no tendrá la tan esperada "blanca navidad", por el contrario tendrá temperaturas cálidas.

Los ciudadanos podrán disfrutar de un clima de calor durante el día y fresco por la tarde noche.


