Nacen trillizas, un hecho poco común en Reynosa

Un embarazo múltiple poco común, ocurrido de manera natural, culminó con el nacimiento de trillizas en la Clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un acontecimiento que llenó de alegría a una familia originaria de la ciudad de Reynosa.

Gracias al seguimiento médico constante durante la gestación, el personal del IMSS contó con los recursos y el equipo especializado necesarios para atender el nacimiento de las tres bebés de forma adecuada. Desde el inicio, el embarazo fue monitoreado de manera puntual, lo que permitió anticipar y planear el alumbramiento.

La directora de la Clínica 15 del IMSS, la doctora Julia Esmeralda Salazar, informó que el procedimiento se organizó con antelación. "Se preparó todo el equipo con tiempo; esto ya estaba planeado y, al momento del nacimiento, todo estaba listo para recibirlas. Las recién nacidas y la familia están recibiendo todas las atenciones médicas necesarias", señaló.

De acuerdo con el personal médico, se trató de un embarazo múltiple sin la intervención de tratamientos de fertilidad. La ginecóloga del IMSS, Evelyn Gloria Córdova García, explicó que, aunque estos casos no son comunes, sí pueden presentarse de forma natural. "Generalmente se asocian a reproducción asistida, pero algunos óvulos pueden dividirse de manera espontánea, como ocurrió en este caso", detalló.

La pediatra Carmen Estrella García Pérez indicó que las menores, al ser prematuras, requieren observación durante su proceso de adaptación. "Su peso no es bajo, pero tampoco el ideal, por lo que deben permanecer en vigilancia médica", explicó.

Para el matrimonio conformado por Omar Cabrera y Ana Idalia Fuentes, esta experiencia representa una bendición anticipada en estas fechas. Ana Idalia compartió cómo se enteraron del embarazo múltiple y los cuidados que siguieron. "Al principio pensábamos que eran dos, pero a las siete semanas apareció el otro saco y supimos que eran tres; desde entonces recibí muchos cuidados, principalmente de mis suegros", relató.

Por su parte, Omar Cabrera expresó su agradecimiento y el compromiso que asume junto a su familia. "Estoy muy agradecido con Dios por esta bendición. Aunque no lo parezca, estoy feliz por dentro; hay mucha planeación y el apoyo de toda la familia, y estoy al pie del cañón cuidando a mi esposa", comentó.

Finalmente, los padres ya se preparan para el cuidado de las pequeñas, quienes ya cuentan con nombres asignados: Ana Julieta, Keren Michelle y Alison Berlín, mientras esperan el momento de poder llevarlas a casa.

"Desde ahorita ya tengo que empezar a ahorrar", concluyó el padre entre risas.



