Músicos, más unidos que nunca

Han pasado cerca de cuatro meses desde los lamentables hechos ocurridos a los integrantes del grupo musical Fugitivo en Reynosa, donde hasta la fecha continúan las dudas, temor e incertidumbre no solo de sus familiares, sino también del resto de la población y gremio musical de esta ciudad, respecto al caso.

En este sentido, el cantante local de música mexicana Adan Pardo expresó: "Si bien es cierto que siempre ha sido un peligro salir a la calle, también es cierto que estos últimos meses, dadas las circunstancias que han pasado, que nos hemos unido en solidaridad con estos acontecimientos terribles que han sucedido, nos hemos cuidado muchísimo más.

Estamos a la intemperie porque nuestro trabajo es nocturno, pero sí es muy lamentable lo que pasa, no solo en Reynosa; esto es algo que pasa en todo el Estado. Yo creo que de momento no hay nadie que nos de una seguridad como músicos, solamente cuidándonos entre nosotros y seguir apoyando nuestra música mexicana, tenemos que salir a trabajar".

Pese a que se esperaba un repunte en cuanto a las contrataciones del servicio de mariachis durante las fiestas patrias de este mes de septiembre, Pardo indicó que no fue así. "Definitivamente ha habido un gran descenso en la parte de las contrataciones del mariachi; pensamos que a lo mejor a raíz de las fiestas patrias pudiera haber un repunte; no lo hubo; influye mucho los sucesos que han pasado en Reynosa, la gente deja de hacer festivales, la gente deja de celebrar. Si bien es cierto que somos un lujo, también es cierto que de eso vivimos y buscamos espacios para seguir trabajando".

Piden a las autoridades ser incluidos en sus programas, que valoren el trabajo de los artistas vernáculos de nuestra tierra, que se tomen en cuenta el mariachi, danzas folclóricas, a los cantantes; que se les apoye para que cuenten con una formación artística profesional para que puedan destacar, no solamente en Reynosa, sino también a nivel nacional e internacional.

Anunció que este 23 de septiembre se llevará a cabo en esta ciudad un concierto de música 100% mexicana donde se recordará a grandes exponentes como Javier Solís, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez, este, tiene como objetivo llevar a la ciudad un espectáculo de calidad al contar con cantantes de talla nacional, además de acercar nuestras tradiciones a las nuevas generaciones.



