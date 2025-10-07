Celebran Noche Blanca para jóvenes católicos

Con el propósito de ofrecer un espacio de reflexión, encuentro y fe, la Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe será sede de la "Noche Blanca", un evento dirigido a jóvenes de entre 15 a 27 años.

La actividad se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, iniciando las actividades a las 7:00 de la noche y concluyendo a las 7:00 de la mañana.

Se contará con música, oración y momentos de convivencia entre jóvenes que comparten el deseo de fortalecer su relación con Dios.

Bajo el lema "No será una noche cualquiera, será la noche que transformará tu corazón", los organizadores invitan a los participantes a tomarse un respiro de la rutina diaria para escuchar, cantar y renovar su vida espiritual. La invitación está abierta a todos los jóvenes de Reynosa que deseen vivir una experiencia distinta.