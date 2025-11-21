Invitan a celebraciones en honor a Santa Cecilia

La Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe invita a la comunidad católica a participar en las celebraciones en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, una festividad que cada año reúne a agrupaciones, coros y fieles que rinden homenaje a través de la música.

Las actividades inician este viernes 21 de noviembre con una serenata dedicada a Santa Cecilia, programada de 22:00 a 24:00 horas, donde músicos locales ofrecerán un tributo especial.

¿Qué actividades se realizarán?

Las celebraciones continuarán el sábado 22 de noviembre con una serie de misas; la primera será transmitida en vivo a las 7:00 horas, posteriormente, a las 12:00 horas se realizará una ceremonia acompañada por el Sindicato de Músicos de Reynosa y a las 19:00 horas se presentarán diversos coros.

La Concatedral invita a músicos, familias y fieles para unirse a esta tradición que busca fortalecer la fe y reconocer el valor cultural y espiritual de la música.

¿Cuál es la importancia de Santa Cecilia?

Hoy viernes, 22 de noviembre, se celebra el día de Santa Cecilia, Patrona de la Música y de los Músicos desde 1584. Este día se espera acudan diversas agrupaciones musicales quienes tocarán, agradecerán y harán peticiones a la patrona.