Acorralan al municipio por incumplir los reglamentos

En un oficio que presentó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se evidencia que han incumplido con el articulo 17 de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, y que además violan las garantías de seguridad de los artículos 14 y 16 de la Constitución.

"El gobierno municipal está obligado por ley a convocar a la Canaco a las juntas municipales de Catastro, pero resulta que nos enteramos por los medios de comunicación que se reunieron sólo con algunos; es lamentable, porque no sólo es el tema político, es algo legal. Este gobierno ha dado muchas muestras de que no le gusta atender disposiciones legales, que excluye a los organismos que diferimos con sus pensamientos, pero como vivimos en una democracia, estamos alzando la voz", expresó Roberto Cruz Hernández, líder local de la Canaco.

El documento donde se plasma la inconformidad de los empresarios se dirige al alcalde Carlos Victor Peña Ortiz.

Entre los organismos empresariales que el gobierno municipal no convocó están la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el gremio de Hoteles y Moteles, la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar), la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ha trascendido que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y algunos colegios de profesionistas son los que sí fueron convocados.

"No es a voluntad el convocar o no a los empresarios, es una obligación legal; nosotros debemos representar a quienes crean empleos, pagan impuestos, aportan a la economía y a las arcas municipales. Somos muchos los organismos que no fueron convocados; ahorita no tenemos información de cuál fue exactamente al acuerdo que llegaron en esa junta, pero desde el año pasado se trae la propuesta de incrementar los impuestos, en lo que hemos coincidido que no, no se puede", reviró Roberto.