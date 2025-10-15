Participan en Mundial de Ciencias en Chile

Tres estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 71 participan en el Mundial de Ciencias y Tecnología Internacional Escolar, que se lleva a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre en Valparaíso, Chile.

Los alunos son: Alexandra Basurto Román, Jonathan Roberto Yáñez Ávalos y Estrella Analí Mora Reyes, de la carrera de Logística, quienes son acompañados por su asesora, la maestra Delia Aurora Miranda Reyes.

Los jóvenes representarán a México con su proyecto "Braile Care", una innovadora propuesta que busca mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de personas con discapacidad visual, destacando por su enfoque humano y tecnológico.

El evento, es organizado por la Ruta Científica Internacional Escolar Chile, que reúne a estudiantes de distintos países con el objetivo de fomentar el intercambio cultural, la divulgación científica y la presentación de proyectos tecnológicos de impacto social.

Martha Reyna Martínez, directora del plantel resaltó el esfuerzo, talento y compromiso de los alumnos, quienes con dedicación y creatividad lograron posicionar su propuesta a nivel internacional, demostrando que en Tamaulipas se forman jóvenes con visión global y espíritu innovador.

Los jóvenes podrán en alto a Reynosa, demostrando que todo se puede lograr con trabajo y constancia.



