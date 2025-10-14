¡Multas sin descuento!





Las multas de tránsito en Reynosa no solo representan un mecanismo de control, sino también un recordatorio sobre la importancia de la responsabilidad vial.

Dos infracciones se apartan del beneficio del 50% de descuento por pronto pago: estacionarse en espacios reservados para personas con discapacidad y conducir en estado de ebriedad, en cualquiera de sus grados.

Por cada una de estas faltas, la sanción es total y su acumulación incrementa el castigo si varias faltas se cometen en un solo evento.

Las cifras precisas muestran la severidad: estacionarse en un cajón de discapacidad implica 30 UMAS ($3,257.10), mientras que manejar bajo los efectos del alcohol cuesta entre 30 y 50 UMAS ($3,257.10 hasta $5,428.50), según el nivel detectado.

La ley considera estas penalizaciones acumulativas, es decir, si un conductor incurre en más de una infracción, deberá cubrir el monto de cada una. Así, alguien que conduzca ebrio y a la vez sin portar placas o licencia, enfrentaría un total que suma todas las sanciones correspondientes.

Entre las infracciones más frecuentes y sus costos destacan: utilizar el celular sin dispositivo (8 UMAS / $868.56), no portar el cinturón de seguridad (3 UMAS / $325.71), circular sin placas (10 UMAS / $1,085.70), no contar con licencia (10 UMAS / $1,085.70), no obedecer semáforos (10 UMAS / $1,085.70), arrojar basura (20 UMAS / $2,171.40) y exceder la velocidad (25 UMAS / $2,714.25).

COLOCAN LÍMITES CLAROS

BUSCAN FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN

El tabulador vigente confirma que quienes incurran en faltas múltiples, como no portar documentos, rebasar la velocidad y utilizar el celular al volante, sumarán cada monto, además del incremento si alguna de ellas corresponde a las sanciones sin descuento. Las medidas buscan fortalecer la cultura de prevención y el respeto a la seguridad y accesibilidad de todos en la ciudad, colocando límites claros a las conductas de mayor riesgo y afectación colectiva.







