Nuevo refugio para mujeres violentadas

El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas activó un refugio especializado para mujeres víctimas de violencia, con ubicación confidencial, en el que podrán permanecer hasta tres meses junto con sus hijas e hijos, con todos los servicios cubiertos.

La directora general del Instituto, Marcia Benavides Villafranca, explicó que este refugio se distingue de las Casas Violeta, las cuales funcionan como espacios de tránsito temporal.

Señaló que las Casas Violeta están diseñadas para estancias cortas, de hasta 72 horas, mientras que el refugio especializado ofrece una protección prolongada y acompañamiento integral para facilitar la salida definitiva del círculo de la violencia.

La confidencialidad del inmueble busca que los agresores de las mujeres no logren ubicarlas en caso de que quieran seguir violentándolas, contrario a las Casas Violeta que cuentan con distintivos para identificarlas.

"El refugio especializado es para mujeres, ahí pueden estar hasta tres meses con sus hijos e hijas, con todo cubierto: servicios jurídicos, vestimenta, alimentación y acompañamiento psicológico", detalló la funcionaria, al subrayar la importancia de que las mujeres conozcan que existen alternativas seguras cuando enfrentan situaciones de riesgo extremo.

Benavides Villafranca precisó que actualmente el refugio cuenta con capacidad para albergar a cuatro pequeñas familias de manera simultánea, al disponer de cuatro habitaciones independientes.

Sin embargo, aclaró que el espacio tiene posibilidad de crecimiento, conforme aumente la demanda y se consolide su operación.

"Conforme a la necesidad puede ir creciendo, tiene espacio para ampliarse y eso vendrá con el tiempo y la ocupación", afirmó.

La titular del Instituto de las Mujeres destacó que la ubicación del refugio es estrictamente reservada, como lo marcan los lineamientos de seguridad, debido a que se atienden casos de alta sensibilidad, donde las mujeres pueden enfrentar riesgos de persecución o amenazas.

"Es un refugio de ubicación secreta; por la seguridad propia de las mujeres y sus familias no se puede compartir la localización", puntualizó.

Actualmente, el refugio es operado por el Sistema DIF Tamaulipas, pero se encuentra en un proceso de transición administrativa para que pase a ser coordinado directamente por el Instituto de las Mujeres, como parte de una reconfiguración institucional impulsada a nivel nacional.

"Estamos en pláticas con el DIF Tamaulipas para que nos pasen los datos y ponernos al día, ya que estamos en esta transición para que ahora pueda pasar al Instituto de las Mujeres", explicó Benavides Villafranca.

La directora vinculó estos cambios con la creación de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, hace aproximadamente un año, y con el impulso que, dijo, ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum a las políticas de protección y prevención de la violencia contra las mujeres en todas las entidades federativas.

En este contexto, señaló que el Instituto mantiene como prioridad la prevención, mediante talleres, cursos y capacitaciones, y adelantó que en 2026 se fortalecerá la capacitación obligatoria para todas las personas que forman parte del servicio público, con enfoque en prevención de violencias y perspectiva de género.

En cuanto a la atención directa, Benavides Villafranca indicó que el Instituto opera actualmente 16 centros libres en igual número de municipios de Tamaulipas, donde se brinda acompañamiento psicológico, jurídico y de trabajo social, además de la construcción de redes comunitarias para dotar a las mujeres de más herramientas.

Respecto a los casos de violencia contra la mujer, informó que durante 2025 el Instituto ha dado seguimiento a entre 15 y 16 casos de violencia vicaria, con acompañamiento directo, aunque reconoció que existe una "estadística negra" difícil de dimensionar, especialmente en el ámbito de la violencia familiar.

"Sabemos que al interior de los hogares se dan situaciones que no siempre se denuncian, por eso tenemos que seguir trabajando de la mano todas las instancias para dar más certeza jurídica y tranquilidad sobre a dónde acudir", expresó.



