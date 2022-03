Mujeres, eje fundamental de próximas generaciones

´´Tenemos que apoyar a nuestras hermanas, que no se nos estigmatice, ni etiquete, este día es para conmemorar, recordar las luchas que se han hecho´´.* Nataly García Díaz, Alcaldesa de Díaz Ordaz.

Al recopilar diversos testimonios de mujeres sobre los retos diarios, ayer en un programa especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se coincidió en que el género femenino actual puede marcar un precedente para las próximas generaciones, desde lo social, económico y político.

La primera en exponer su perspectiva, fue la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, quien además se considera parte de la revolución feminista, ya que es la primera mujer, en llegar al municipio con este cargo. "Somos sinónimo de resiliencia, de fuerza, soy alcaldesa pero también he sufrido violencia, se nos juzga por banalidades, desde mi trinchera no dejo que esas palabras queden en solo discurso, tenemos que apoyar a nuestras hermanas, que no se nos estigmatice, ni etiquete, este día es para conmemorar, recordar las luchas que se han hecho, así como las que faltan".

En torno a lo social y la importancia de que una mujer se motive para mejorar o realizar cambios, Aydeé Álvarez Rodríguez, creadora del grupo "Pink Power" en Reynosa, expresó: "Somos más de 100 mujeres las que estamos participando en diferentes actividades deportivas, todo inició porque yo padecí sobrepeso, buscaba motivación para hacer un cambio y la encontré en la unión de otras compañeras que también estaban necesitaban algo así, han pasado ya tres años, con muchos testimonios, historias de éxito, que demuestran que somos capaces, suficientes de hacer cualquier cosa".

Su testimonio de vida se ha convertido en un ejemplo de que las cosas pueden lograrse desde cualquier trinchera, y en ese sentido, Belén Rosario Miguel Avilés, una de las 37 mujeres taxistas de esta frontera, compartió ayer.

"Me siento orgullosa de mi misma, al ser productiva, tener un empleo y aunque si hay situaciones de riesgo, la motivación la encuentro en mis hijos, quiero ser el mejor ejemplo, ser mujeres nos da el empuje, somos ejemplo, simple y sencillamente podemos dar vida".

Además de estos testimonios, EL MAÑANA también presentó historias de mujeres que se desempeñan como bomberos en Altamira, Tamaulipas.

