Es la primera causa de muertes entre mujeres

Jornadas rosas llevó a cabo la UAMRA-Aztlán, con la participación de estudiantes de las distintas carreras que se ofrecen en esa institución superior educativa.

Los actos fueron encabezados por María Cristina Hernández Jiménez, en su calidad de directora del plantel.

Habló también sobre conferencias que se brindan al alumnado como forma de concientizarlos sobre el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Otra de las actividades, fue la de formar el tradicional Moño Rosa con la participación de estudiantes y docentes de la Unidad Académica Reynosa Aztlán, lo que se realizó en la explanada de las instalaciones.

Momentos antes se dio lectura al efemérides del día, a cargo de la alumna Kimberly Flores Barajas, quien durante su intervención resaltó que a nivel de las Américas más de 461 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100 mil mueren cada año.

A nivel república mexicana, ese tipo de enfermedad es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años y más, agregó.

Finalmente, estudiantes, maestras y maestros así como la directora de la institución de educación superior, se tomaron la tradicional fotografía del recuerdo.

