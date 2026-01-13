Terminan estudios básicos a través del programa MONAE

Un total de 16 certificados de primaria y secundaria se entregaron en Reynosa, como parte del programa Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, (MONAE,) una estrategia federal orientada a reducir el rezago educativo y ampliar las oportunidades de desarrollo académico para jóvenes y adultos.

Fueron 3 certificados de primaria y 13 certificados de secundaria, documentos que acreditan la conclusión de estudios básicos.

Esta acción fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos, y la comunidad estudiantil del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 7 quienes mediante el voluntariado y el acompañamiento académico contribuyeron a que las personas culminaran satisfactoriamente.

El evento fue encabezado por Estrella García Rodríguez, técnico docente capacitador y responsable del programa MONAE en el ITEA Reynosa, Brenda Godina, directora del CBTIS 7 y Heriberto Jasso Anaya, director del CBTIS 276.

Los estudiantes fungen como asesores voluntarios, quienes apoyan para que adultos que no habían podido concluir su primaria o secundaria, puedan por fin obtener su certificado.

Al poder terminar con los estudios básicos, también se brindan nuevas oportunidades académicas y laborales de los educandos.

Esta iniciativa no solo contribuye a la formación académica de los adultos, sino que también busca fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones de vida en la comunidad.