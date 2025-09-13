No contemplan alianzas rumbo a las elecciones

El diputado local por Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche, expresó su opinión respecto a las alianzas entre partidos políticos. Pese a que el tema compete a la Comisión Operativa Nacional, al día de hoy, dijo, no se tiene contemplada alguna unión de manera local. Destacó la congruencia que han mantenido, al no confundir al electorado, por lo que confía en que esto los llevará a un buen nivel competitivo en el 2027.

"En el 2019, Movimiento Ciudadano hizo la apuesta de ir solos, construir un proyecto. Los proyectos no se hacen de un día para otro, no se cocinan de un día para otro, de una elección para otra, sino que se van construyendo y van teniendo su debida madurez política. Al día de hoy, está rindiendo frutos; ahorita somos la segunda fuerza política a nivel nacional en México, y la verdad que eso es debido a la congruencia. Movimiento Ciudadano dijo: ´Yo no voy a hacer alianzas políticas, no voy a confundir al electorado, voy a construir un proyecto donde la gente vea una viabilidad ciudadana´", expresó Zertuche.

Describió la alianza entre el PAN y el PRI como incongruente: "Se unieron los partidos políticos históricamente enemigos, con diferentes ideologías; prácticamente archirrivales se unieron para un bien común, mantenerse en el poder y tumbar a Morena. No lograron ni uno ni lo otro, entonces yo la verdad no comulgo con el tema de las alianzas y menos si son completamente incongruentes ante la gente".