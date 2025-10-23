Aumenta a 600 número de repartidores en motocicleta

En Reynosa existen poco más de 600 personas que reparten a bordo de motocicletas, varios tipos de productos, desde comida preparada hasta medicamentos, preservativos, refacciones automotrices así como otros tipos de mercancía.

La gran mayoría trabajan bajo una aplicación digital de empresas como DIDI, UBER y RAPID, sin contar con quienes realizan la misma actividad pero que dependen directamente de algunas refaccionarias, farmacias y hasta de negocios dedicados a la pastelería y venta de tacos.

¿Cuál es el contexto del trabajo de los motociclistas?

Al decir de un joven que mantuvo su nombre en el anonimato, a diario recorre tanto él como el resto de quienes reparten comida preparada, los diferentes sectores de la ciudad. En el caso de quienes laboran para las compañías DIDI, UBER y RAPID, no son asalariados pero reciben un pago por el trabajo de entregarlas a los consumidores.

Sabemos que es un trabajo de riesgo porque hay algunos automovilistas que no tienen respeto por quienes transitan a bordo de motocicletas y que tampoco respetan los espacios destinados a la circulación de las unidades que utilizamos para realizar nuestros recorridos.

¿Qué motivaciones tienen los repartidores?

Sin embargo, hay que trabajar porque se necesita llevar el pan de cada día a las familias o bien, para sacar dinero para costear los gastos de la escuela, en el caso de algunos estudiantes que se dedican a la entrega de comida preparada. En el caso de los que se dedican a repartir medicinas, refacciones así como comestibles, reciben un salario de parte de las empresas para las cuales trabajan.