Olvido y deterioro marcan busto de Luis D. Colosio

Abandonado luce el busto erigido en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta que fue construido en una pequeña plazoleta ubicada a unos metros del puente internacional Reynosa-Rhode.

Tubos con colores de la bandera mexicana, con pintura muy dañada lo mismo que la que recubren las contadas bancas que fueron instaladas en ese sitio, es lo que puede observarse ahí, sin que el Comité Municipal del PRI se haya abocado a darle el mantenimiento que merece. No hay césped como en su momento llegó a existir y en su lugar se ve un terreno lleno de piedra.

El abandono en que se encuentra es totalmente visible, por lo que algunas personas que pasan por el lugar, hacen un llamado a quien corresponda para que por lo menos acuda a darle una manita de gato, porque el monumento no ofrece ninguna buena imagen.

¿Qué ocurrió?

Anteriormente año con año iban miembros de la directiva priísta local a recordar la vida y obra del ex candidato presidencial del PRI, asesinado un 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

El personaje fue balaceado mientras saludaba a una multitud de personas, después de haber encabezado un mitin y fue declarado muerto, horas después.

Un par de bancas que ahí se instalaron, también permanecen en el olvido.