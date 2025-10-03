Recibe el Papa León XIV al Monseñor Eugenio Lira

En un encuentro que fue motivo de alegría y esperanza para la comunidad católica de la región, el obispo de Matamoros, Monseñor Eugenio Lira, tuvo la bendición de saludar personalmente a Su Santidad el Papa León XIV. Fue este saludo que el obispo transmitió al Santo Padre como lo es el amor y la fidelidad de la diócesis, expresando la cercanía y comunión de los fieles con el ministerio pontificio.

Al respecto, Monseñor expresó, "Con alegría oramos por su ministerio y pedimos a Dios que lo fortalezca en su misión de guiar a la Iglesia"; asimismo, destacó la importancia de este momento de unidad espiritual. Dicho encuentro fue recibido con entusiasmo por la comunidad diocesana, que ve en este gesto un signo de comunión eclesial y un compromiso renovado con la misión evangelizadora.

Lira reafirmó con este saludo el vínculo de la Diócesis con el Papa y la Iglesia universal, confiando en que este acontecimiento impulse a los fieles a fortalecer su fe y su servicio a los demás, acercándolos a continuar participando en las actividades llevadas a cabo dentro de la comunidad católica.



