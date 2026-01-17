15 reynosenses interesados en unirse a Guardia Estatal

Con la instalación de un módulo en la plaza de la ciudad, elementos de la Guardia Estatal han brindado información a los prospectos que buscan una oportunidad en la corporación.

El oficial encargado de esta actividad indicó que hasta el momento se han completado 15 expedientes, los cuales serán enviados a las oficinas para que les sean agendados sus exámenes de control y confianza así como demás pruebas.

Dijo que solo estarán este sábado hasta las 15:00 horas, por lo que quienes deseen información acudan y lleven la papelería que se les solicita, en caso de que no alcancen, pueden comunicarse a la dependencia y hacer su trámite a través de la vía electrónica.

Proceso de selección para la Guardia Estatal

Mencionó que en toda la entidad se tiene proyectado durante este inicio de año alcanzar la meta de 500 policías y 100 custodios, quienes podrán alcanzar un salario mensual de 26 mil pesos, así como una beca para cadetes que oscila en los 30 mil pesos, divididos en todo el curso.