Terminarán fraudes en importación de autos

Importadores de autos usados en Reynosa esperan que sean positivas las modificaciones que planea realizar el Gobierno Federal al decreto federal de legalización de autos chocolate, porque se ha abusado al hacer trámites ilegales y que al final afectan a los ciudadanos con el decomiso del auto. Recientemente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el decreto de legalización de vehículos sufrirá modificaciones tras detectarse abusos y fraudes en su aplicación. "Lo hemos estado manifestando durante tres años, desde el principio han abusado de él porque han entrado vehículos que no deben ser regularizados, y bueno espero en Dios que hagan los cambios adecuados y que no pongan en riesgo el patrimonio de las personas", dijo Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa. El dirigente señaló que, desde la puesta en marcha del programa federal, gestores y grupos irregulares han aprovechado para introducir autos que no cumplen con los requisitos legales. "No sabemos qué tipo de candados o qué tipo de publicación vaya a ser, pero esperemos que sean bien formulados para que tenga defensa la gente, no caiga en la trampa de los gestores y de los grupos que andan haciendo este tipo de actividades que, no tienen ni lugar, ni establecimiento, ni nada". Jofre Chávez subrayó que la evasión fiscal es otro de los puntos críticos, ya que mientras que el Gobierno Federal solo percibe el pago de 2 mil 500 pesos de aprovechamiento, los gestores cobran hasta 15 mil pesos por trámite, lo que significa que más de 12 mil pesos por vehículo quedan fuera de toda recaudación oficial federal. Actualmente, dijo, la aduana realiza decomisos de autos supuestamente regularizados, al detectar inconsistencias en sus papeles, lo que ha provocado que ciudadanos pierdan su vehículo, paguen multas elevadas e incluso enfrenten sanciones penales. El representante de importadores pidió que los cambios al decreto contemplen candados claros contra gestores fraudulentos, para proteger a las familias y también sancionar a quienes permiten legalizar las unidades que no cumplen con la documentación.