Dan calendario de misas de Navidad y Año Nuevo

La Concatedral de "Nuestra Señora de Guadalupe", de Reynosa, dio a conocer el calendario oficial de misas con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, invitando a la comunidad católica a participar en estas fechas de reflexión y encuentro espiritual.

¿Qué misas se celebrarán en la Concatedral de Reynosa?

Este miércoles 24 de diciembre, se celebrará la Misa de la Vigilia a las 7:00 de la noche.

Posteriormente, el jueves 25 de diciembre se oficiarán las misas propias del día de Navidad en los horarios de 10:30 de la mañana, 12:00 del medio día, 1:30 de la tarde, 5:30 y 7:00 de la tarde, con el objetivo de brindar diversas opciones a los fieles.

Detalles del calendario de misas navideñas

Para el cierre de año, el próximo miércoles 31 de diciembre, se llevará a cabo la tradicional Misa de Gallo a las 7:00 de la noche, ceremonia con la que la Iglesia despide el año en un ambiente de oración y agradecimiento.

En cuanto al inicio del nuevo año, el jueves 01 de enero, se celebrarán las misas correspondientes a Santa María, Madre de Dios, en los horarios de 10:30 de la mañana, 12:00 del medio día, 1:30 de la tarde, 5:30 de la tarde y 7:00 de la tarde.

Invitación a la comunidad para las celebraciones religiosas

Las autoridades eclesiásticas reiteraron la invitación a las familias para asistir, a fin de agradecer por las bendiciones recibidas.

Cada año, la Concatedral, perteneciente a la Diócesis de Matamoros-Reynosa, realiza estas misas especiales para celebrar la Navidad y el año nuevo.