Dan calendario de misas de Navidad y Año Nuevo

Dan calendario de misas de Navidad y Año NuevoInvitan a la comunidad católica a participar en estas fechas de reflexión y encuentro espiritual; brindan diversas opciones a los fieles
La Concatedral de "Nuestra Señora de Guadalupe", de Reynosa, dio a conocer el calendario oficial de misas con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, invitando a la comunidad católica a participar en estas fechas de reflexión y encuentro espiritual.
¿Qué misas se celebrarán en la Concatedral de Reynosa?
Este miércoles 24 de diciembre, se celebrará la Misa de la Vigilia a las 7:00 de la noche.
Posteriormente, el jueves 25 de diciembre se oficiarán las misas propias del día de Navidad en los horarios de 10:30 de la mañana, 12:00 del medio día, 1:30 de la tarde, 5:30 y 7:00 de la tarde, con el objetivo de brindar diversas opciones a los fieles.
Detalles del calendario de misas navideñas
Para el cierre de año, el próximo miércoles 31 de diciembre, se llevará a cabo la tradicional Misa de Gallo a las 7:00 de la noche, ceremonia con la que la Iglesia despide el año en un ambiente de oración y agradecimiento.
En cuanto al inicio del nuevo año, el jueves 01 de enero, se celebrarán las misas correspondientes a Santa María, Madre de Dios, en los horarios de 10:30 de la mañana, 12:00 del medio día, 1:30 de la tarde, 5:30 de la tarde y 7:00 de la tarde.
Invitación a la comunidad para las celebraciones religiosas
Las autoridades eclesiásticas reiteraron la invitación a las familias para asistir, a fin de agradecer por las bendiciones recibidas.
Cada año, la Concatedral, perteneciente a la Diócesis de Matamoros-Reynosa, realiza estas misas especiales para celebrar la Navidad y el año nuevo.