Llaman a misas con motivo de fin de año y del nuevo 2026

Llaman a los fieles católicos de Reynosa, a celebrar el fin de año y el inicio del 2026 con las tradicionales misas.

La Concatedral informó que el miércoles 31 de diciembre se llevará a cabo la tradicional Misa de Gallo a las 7:00 de la tarde, ceremonia con la que se despide el año en un ambiente de reflexión y agradecimiento.

Horarios de las misas de fin de año en Reynosa

Asimismo, el jueves 1 de enero se celebrarán las misas correspondientes a la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con horarios a las 10:30 de la mañana, 12:00 del medio día, 1:30 de la tarde, 5:30 y 7:00 de la tarde, permitiendo la participación de fieles a lo largo del día.

Invitación a las celebraciones religiosas en Reynosa

Las autoridades eclesiásticas hicieron la invitación a la población a acudir a estas celebraciones, que forman parte de las actividades litúrgicas de fin de año en la Diócesis de Matamoros-Reynosa. Con los diferentes horarios de las celebraciones religiosas, los fieles pueden programarse y acudir a la que más les sea accesible.

Detalles sobre la Misa de Gallo y misas del 1 de enero

Con motivo del cierre de año y el inicio del nuevo ciclo, se llama a los fieles católicos a participar.