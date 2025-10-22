Mirna enfrenta despojo y deuda injusta de luz

Mirna Oviedo, una mujer de 57 años ha enfrentado la vida con una fuerza admirable; la parálisis cerebral, nunca le ha impedido valerse por sí misma desde los dieciséis años, cuando quedó huérfana de padre y de madre, aprendiendo a vivir sola, a cocinar, asearse y cuidar de su hogar, siempre con una sonrisa.

Actualmente Mirna atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, por lo que hacen un llamado a la solidaridad.

Al tener dificultades para comunicarse, su amiga Isabel Recio, quien conoce de cerca su historia, decidió alzar la voz para pedir apoyo, ya que Mirna enfrenta una situación legal.

El problema comenzó cuando sus hermanos decidieron entregar la posesión del terreno familiar a uno de ellos, dejando fuera a Mirna, a pesar de que su madre, en vida, le había dicho que esa propiedad sería para ella, la más necesitada y en lugar de ayudarle, le han complicado más su situación.

"Mirna nos ha contado de que su mamá siempre le dijo que esta propiedad debía ser para ella porque era la más necesitada, como ustedes pueden ver, ella tiene parálisis cerebral algo severa, tiene dificultades para moverse, para trasladarse, incluso, con todo eso, ella es autosuficiente, ella aquí vive solita, se hace sus propias cosas, no necesita de nadie más, se hace su comida, se baña, hace sus aseo como puede por la dificultad que tiene", dijo.

Como si esto no fuera suficiente, Mirna recibió recientemente un recibo de parte de la CFE por más de cinco mil pesos, una cifra impagable, ya que en su hogar hay solo lo indispensable: algunos focos, un pequeño refrigerador y una lavadora que apenas usa una vez al mes.

"Vive sola en su propiedad, su casita está chiquita, los focos se prenden solamente lo necesario, tiene un pequeño refrigerador, ella dice yo no uso la lavadora siempre, o sea, la uso una vez al mes". ¿Por qué tanto? Y eso nos preocupa, tampoco tiene la solvencia para poder pagar un recibo tan alto", recalcó su amiga.

Pese a todo, Mirna sigue mostrando el mismo espíritu valiente que la ha acompañado toda su vida, se levanta cada día, prepara su comida, limpia su casa y enfrenta sus situación con serenidad, no se queja, no pide, pero hoy necesita de los demás.

Se hace llamado de solidaridad para quien desee tenderle la mano, cualquier apoyo, ya sea agua, alimentos, una despensa o ayuda económica para pagar su recibo de luz, será bien recibido, también piden la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, para que revise su caso y pueda aplicar un ajuste justo a su consumo.

Mirna tiene un hermana vive en Estados Unidos que es la que la apoya, pero actualmente está enferma, por lo que es importante unir esfuerzos.

Importante

Para más información marcar al teléfono 899 305 4978 de Isabel Recio 899 269 0529 de Mirna Oviedo

Ya que tiene dificultades para comunicarse

Vive en la colonia Almaguer, para más detalles marcar a los números.

Necesita resolver problema legal de su casa