Reducción de migrantes no elimina alerta de salud

La reducción drástica de migrantes en los refugios de Reynosa ha disminuido la presión sobre las brigadas de salud, pero no ha eliminado los riesgos. Según Saúl Sepúlveda Isasi, epidemiólogo, en enero de este año se contabilizaban 299 personas en Senda de Vida 1, mientras que en la última visita de la brigada epidemiológica solo permanecían 61. "Definitivamente la carga de trabajo nos ha disminuido, pero la vigilancia se mantiene de manera sistemática y ordenada cada semana", explicó.

El hacinamiento en los refugios sigue siendo un factor crítico.

Sepúlveda detalló que, históricamente, las enfermedades más frecuentes entre la población migrante han sido las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarréicas agudas, seguidas de brotes de varicela, que se presentan de forma estacional y cíclica. "Nuestro trabajo era evitar que se presentara algún brote, porque son gentes que viven en hacinamiento y en las condiciones sanitarias que se pueden establecer en un lugar que alberga mucha más gente de la que tiene capacidad", precisó. Además, durante la pandemia, las brigadas lograron contener brotes de COVID-19 en migrantes, con resultados positivos gracias a los cuidados y al seguimiento oportuno.

La vigilancia especial también contempla enfermedades importadas, poco frecuentes en Reynosa pero presentes en las regiones de origen de los migrantes, como paludismo o leishmaniasis. En enero de 2023 se detectó un caso de paludismo en un migrante que atravesó Centroamérica.

Médicos Sin Fronteras hizo la detección del caso, le dimos el tratamiento, analizamos los contactos y activamos un sistema de vigilancia sistemática; no hemos vuelto a tener un solo caso de paludismo", relató Sepúlveda. El especialista subraya que este caso fue importado, no un brote, y que la atención temprana impidió cualquier riesgo para la población local.

Además, la migración coincide con desafíos propios de Reynosa. Entre los migrantes se han detectado casos de VIH positivo y tuberculosis, enfermedades que también forman parte de la realidad sanitaria de la ciudad. Sepúlveda señaló que, aunque los casos de VIH han ido en aumento, la información más precisa se obtiene a través del Centro de Atención para Enfermedades de Transmisión Sexual. "Lo que sí es importante es recordar que las enfermedades de transmisión sexual dependen del ejercicio de una vida sexual segura. Es fundamental que la población joven y activa sexualmente se proteja", enfatizó.

A pesar de que la migración ha disminuido y la carga de trabajo en los refugios se ha reducido, la vigilancia epidemiológica en Reynosa continúa de manera activa y sistemática, con protocolos claros para contener brotes, prevenir contagios y detectar enfermedades importadas antes de que representen un riesgo para la comunidad.



