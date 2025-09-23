Migrantes no se detendrán

Tal aseveración la hizo la diputada federal del Partido Acción Nacional, Blanca Leticia (Lety) Gutiérrez Garza, quien se comprometió a seguir defendiéndolos desde la Cámara de Diputados y en cualquier lugar donde se encuentre.

Consideró que si bien ahorita los migrantes connacionales todavía intentan llegar a la frontera para cruzar hacia los Estados Unidos, las siguientes generaciones ya no lo harán.

La segunda y tercera generación van a dejar de venir, añadió la diputada federal Gutiérrez Garza.

Los mexicanos que por necesidad quieren cruzar al lado americano, merecen un trato humano y digno en el lugar en donde se encuentren, enfatizó la legisladora emanada del Partido Acción Nacional.

Refrendó la legisladora del partido albiazul su compromiso para ser una diputada de los migrantes y defender sus derechos frente a los abusos, las injusticias y los malos tratos que reciben de algunas autoridades.

La diputada federal panista pertenece a la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados y las comisiones a las que pertenece son Asuntos Migratorios, Comunicaciones y Transportes (secretaria), y a la de Igualdad de Género, entre otras actividades legislativas.



