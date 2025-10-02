Invitan a 111° Jornada del Migrante y del Refugiado

La Diócesis de Matamoros-Reynosa, en coordinación con la Pastoral de Migrantes, invita a la comunidad católica y a la sociedad en general a unirse a la conmemoración de la 111° Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.

Como parte de esta jornada de reflexión y oración, se celebrarán misas en distintos templos de la región fronteriza, este 04 y 05 de octubre.

En la Concatedral de Reynosa, la santa misa se llevará a cabo el domingo a mediodía y en Catedral de Matamoros, tendrá lugar este domingo a las 11:30 de la mañana.

"Los migrantes y refugiados como afirma el Papa León, recuerdan a la iglesia su dimensión peregrina, porque ellos buscando algo mejor, en medio de las dificultades, son testigos de esperanza, sin embargo la situación de muchos migrantes y refugiados, de por si compleja, se ha recrudecido a causa de las actuales políticas migratorias, ¿qué podemos hacer? comenzar con recordar lo mucho que vale una persona en cualquier circunstancia", dijo Eugenio Andrés Lira Rugarcia, obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa.

El obispo llamo a sumarse a las vigilias, rosarios, coronillas y misas que se llevarán en las diversas parroquias de la Diócesis.

La Iglesia Católica hace un llamado a abrir el corazón y construir comunidades más solidarias, reconociendo en cada migrante no solo a quien busca mejores oportunidades, sino a un peregrino de esperanza.

Este 2025 la jornada lleva como lema "Migrante, peregrino de esperanza", por lo que se invita a la comunidad católica a participar.



