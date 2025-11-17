Impulsan talento juvenil con ´Micrófono Abierto´ literario

El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 71 llevó a cabo la dinámica Micrófono Abierto "Nuestro Escenario Literario", realizada de manera simultánea en planteles educativos de todo el país como parte de la 43ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ).

La jornada reunió a estudiantes de primero, tercero y quinto semestre en la sala audiovisual del plantel, donde compartieron lecturas, textos de autoría propia y diversas intervenciones que enriquecieron el encuentro.

La actividad tuvo como objetivo promover un espacio inclusivo que fortaleciera la autoestima, la expresión oral, la comunicación frente al público, la escucha activa y el respeto por la diversidad de talentos.

Esta iniciativa forma parte del Programa Nacional de Fomento a la Lectura (PRONAFOLE), contribuyendo al desarrollo y consolidación del hábito lector entre la comunidad estudiantil.

La institución destacó su interés en continuar participando en futuras ediciones para mantener el impulso a la lectura y a las expresiones literarias de las y los jóvenes.

De esta manera, el CETis 71 se sumó a las actividades de lectura en la edición 43 de la FILIJ.