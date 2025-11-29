Destaca en tenis para ciegos joven del CETIS

Jonathan Roberto Yáñez Ávalos, estudiante de la carrera de Logística del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 71 de Reynosa, representó a México en el Torneo de Tenis para Ciegos, realizado en Dijon, Francia, del 9 al 16 de noviembre, competencia en la que participaron 16 países.

¿Qué ocurrió?

Durante la fase de grupos, Jonathan logró avanzar en segundo lugar, destacando por su disciplina, constancia y capacidad competitiva frente a atletas con alto nivel de preparación. En la etapa de cuartos de final se enfrentó a un rival de Lituania, considerado el número 3 del mundo, encuentro definido en 2 muertes súbitas, resultado que mantuvo el duelo al límite y evidenció la fortaleza del representante mexicano.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El torneo concluyó con México posicionado en un quinto lugar internacional, resultado histórico para el plantel educativo y un ejemplo de superación para el deporte adaptado nacional. Martha Reyna Martínez, directora del CETIS 71, comentó que la participación del joven deportista es considerada un logro que refleja preparación, compromiso y una visión competitiva que traspasa fronteras.

La institución extendió un reconocimiento público a Jonathan Yáñez Ávalos, destacándolo como un referente de constancia y orgullo para la comunidad estudiantil.