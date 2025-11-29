Destaca en tenis para ciegos joven del CETIS

Destaca en tenis para ciegos joven del CETISJonathan Yáñez Ávalos, orgullo de esta ciudad, compite al más alto nivel internacional
Jonathan Roberto Yáñez Ávalos, estudiante de la carrera de Logística del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 71 de Reynosa, representó a México en el Torneo de Tenis para Ciegos, realizado en Dijon, Francia, del 9 al 16 de noviembre, competencia en la que participaron 16 países.
¿Qué ocurrió?
Durante la fase de grupos, Jonathan logró avanzar en segundo lugar, destacando por su disciplina, constancia y capacidad competitiva frente a atletas con alto nivel de preparación. En la etapa de cuartos de final se enfrentó a un rival de Lituania, considerado el número 3 del mundo, encuentro definido en 2 muertes súbitas, resultado que mantuvo el duelo al límite y evidenció la fortaleza del representante mexicano.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
El torneo concluyó con México posicionado en un quinto lugar internacional, resultado histórico para el plantel educativo y un ejemplo de superación para el deporte adaptado nacional. Martha Reyna Martínez, directora del CETIS 71, comentó que la participación del joven deportista es considerada un logro que refleja preparación, compromiso y una visión competitiva que traspasa fronteras.
La institución extendió un reconocimiento público a Jonathan Yáñez Ávalos, destacándolo como un referente de constancia y orgullo para la comunidad estudiantil.