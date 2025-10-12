Llegan pocos mexicanos deportados a albergues

Llegan pocos mexicanos deportados a alberguesPocos mexicanos deportados de Estados Unidos llegan a albergues en Reynosa
Muy pocos son los mexicanos deportados de Estados Unidos por Reynosa que llegan a los espaciosos albergues instalados por el gobierno federal, que operan en los patios del Parque Cultural.
Hoy en día, apenas un promedio de entre 50 y 70 personas por día arriban a esos lugares de donde ser enviados a la Central Camionera para ser trasladados a sus respectivos lugares de origen en el territorio nacional.
Ayer sábado, al filo del mediodía, apenas habían llegado dos connacionales que habían sido retornados y se esperaba que arribaran más para llevarlos a tomar el autobús con rumbo a donde tienen su residencia.
Los albergues, cada uno tienen capacidad para dar cabida y atención a por lo menos 500 personas. Los lugares, según comentan allegados a las oficinas de Migración, que cuenta con sistema de aire acondicionado, literas y ahí mismo hay una cocina donde se elaboran los alimentos que se les entregan durante su estancia ahí.
DE DISTINTAS ENTIDADES
Los mexicanos que llegan a ser regresados del vecino país del norte por no contar con documentos que amparen su estancia legal en la unión americana, tienen su domicilio o familiares en estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Durango, entre otros más.