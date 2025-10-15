La prevención y detección salvan de contraer cáncer

Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de la detección oportuna, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Unidad de Medicina Familiar número 33, se suma a las acciones del Mes Rosa, dedicado a la sensibilización y prevención del cáncer de mama.

Durante este mes de octubre, el instituto fortalece las acciones de orientación, revisiones clínicas y promoción de hábitos saludables, recordando que la atención preventiva es fundamental para reducir el impacto de esta enfermedad.

Bajo el lema "La prevención y la detección temprana salvan vidas", la UMF 33 hace un llamado a todas las mujeres a realizarse revisiones periódicas, acudir a chequeos médicos y practicar la autoexploración de manera regular.

En este mes se refuerzan las pláticas a las mujeres que acuden a realizar trámites o a sus consultas, a fin de que todas tengan información sobre la prevención.

La autoexploración debe realizarse una vez al mes, preferentemente después del periodo menstrual, y que las mujeres mayores de 40 años deben acudir a realizarse una mastografía cada dos años, o antes si existe algún factor de riesgo.