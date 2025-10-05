Alistan Feria de la Salud

Anuncian Feria de la Salud y actividades diversas con motivo del Mes Rosa, Mes de la Prevención del Cáncer de Mama -octubre-, que tendrá lugar en el Hospital General de Reynosa. El evento está programado para el 17 del presente mes a las 10:00 Horas

"A lo largo de todo el año se llevan a cabo programas de prevención de la enfermedad así como detecciones oportunas del padecimiento que tiene una mortalidad alta en el país", dijo Néstor García Prugue, director de la unidad hospitalaria en mención.

Además de que se instalarán módulos por parte de los distintos departamentos que operan en el Hospital, también se impartirán pláticas magistrales sobre el tema.

En todo el año, recalcó, se llevan a cabo medidas de prevención temprana del padecimiento y se invita a la Feria de la Salud a la población en general para que conozca cómo prevenir el cáncer de seno.

De hecho ya todo se encuentra listo y sólo se estarían ultimando detalles en torno a las acciones que se realizarán el próximo 17 de octubre en el evento que iniciará a las 10:00 Horas.

OFRECEN MASTOGRAFIAS GRATIS

García Prugue anunció también que ya cuentan con servicio de mastografía, que es totalmente gratuito.

La mastografía consiste en un estudio de imagen de mama y quienes se interesen en someterse a esta clase de estudio o lo requieran por prescripción médica, pueden acudir a solicitarlo de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:00 Horas en el Hospital General de Reynosa.