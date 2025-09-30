Extienden descuentos en mes del testamento

Se extienden descuentos aplicados a la elaboración de testamentos en la ciudad, así lo anunció César Amílcar López González, representante de los notarios en Reynosa.

Señaló que es importante brindar asesoría a las familias que busquen realizar algún documento de este tipo, esto a fin de que cuenten con el conocimiento preciso del uso, costos y beneficios del mismo.

"Ya tenemos varios años y este año no va a ser la excepción; se acordó a nivel estatal por parte de nuestro colegio que octubre también se incluyera en esto del mes del testamento, de seguir dando el mismo descuento durante el mes de octubre e inclusive estamos en pláticas; todavía no se ha decidido si lo hacemos permanente, pero eso aún no se decide", detalló López.

Un testamento se puede realizar en cualquier momento; cualquier persona mayor de edad que así lo desee, puede acudir a alguna de las notarías que atienden en la ciudad para solicitar información y así poder tomar decisiones respecto a lo que mejor le convenga según sea su caso.

Esta se les proporcionará de manera gratuita; asimismo, González mencionó que únicamente se requiere la INE del interesado o interesada para iniciar con la preparación de dicho documento.

Es importante destacar que estos descuentos aplicarán únicamente en testamentos universales, es decir, aquellos en los que la repartición de bienes se realice a partes iguales.

El costo por un testamento universal es de 7 mil pesos, menos un descuento de 3 mil pesos que aplica durante los meses de septiembre y octubre; estos pudieran variar dependiendo de la notaría en la cual se realice.



