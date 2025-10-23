´Hacer testamento no es hablar de muerte´

Durante octubre se amplió la Campaña del Mes del Testamento, por parte del Colegio de Notarios de Tamaulipas, para darle oportunidad a las personas para que realicen los trámites que correspondan, con el propósito de que todo esté en orden y romper con los tabúes que existen.

Hay mucha resistencia, por falta de conocimiento, la gente cree, dice es que si hago el testamento me voy a morir¨ César Amílcar López González

Esto, porque en la actualidad hablar de la muerte sigue siendo un tema rodeado de tabúes en la sociedad mexicana, ya que la mayoría de la gente cree que si hace su testamento es hablar de muerte, lo cual no debe ser interpretado así.

César Amílcar López González, responsable del Colegio de Notarios de Reynosa, comentó que se busca facilitar el acceso a este documento que brinda certeza jurídica y evita conflictos entre herederos, así como cambiar esa percepción y fomentar una cultura de prevención y tranquilidad familiar.

CULTURA DE PREVENCIÓN

"Hay mucha resistencia, por falta de conocimiento, número uno, la gente cree, dice es que si hago el testamento me voy a morir, lo cual no es cierto o todavía no me voy a morir, yo sé que todavía no te vas a morir, pero te esperamos para que si algún día, nadie tenemos la vida comprada y el fallecimiento de todos nosotros no nada más está sujeto a una enfermedad, está sujeto a un posible accidente, etcétera", dijo.

Durante este mes de octubre, se amplió la campaña del Mes del Testamento, por parte del Colegio de Notarios de Tamaulipas, en la que el trámite del testamento universal se ofrece a un precio preferencial de tres mil pesos, frente a los seis o siete mil que normalmente cuesta.

"Si hay que romper con esos tabúes, quitarnos el miedo de acercarnos con un notario, no les vamos a cobrar la asesoría, poderles hacer, insisto, un traje a la medida de sus necesidades".

Explicó que el testamento universal permite disponer de todos los bienes a favor de una o varias personas, generalmente los hijos, y que su elaboración no tiene por qué representar un proceso complicado ni costoso.

"Que no se esperen hasta finales de octubre, que vengan, sobre todo que acudan con nosotros, es importante que vengan personalmente a vernos", expresó.

El propósito del testamento no es hablar de la muerte, sino garantizar orden para los seres queridos, evitando pleitos.



