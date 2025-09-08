Entregan útiles escolares a los menores con cáncer

Desde mochilas, cuadernos, lápices, marcadores, plumas, marcadores, tijeras, lapiceras, etc., se hicieron llegar personalmente a niños y adolescentes, dijo Jorge Mar Gea , presidente de la organización,

Previo al inicio de clases del ciclo escolar 2025-2026, la Fundación llevó a cabo una campaña de donación entre la ciudadanía en general en materia de artículos escolares.

La gente hizo llegar sus aportaciones y aunque en esta ocasión llegaron pocas ayudas, de todas maneras le estamos muy agradecidos a quienes se solidarizaron con esta noble causa.

Se apoyó en esta ocasión a 67 niños, niñas y adolescentes con algún tipo de cáncer.

Sin duda alguna les serán de gran utilidad, porque de antemano sabemos que hay mamás y papás cuya situación económica no es buena, de ahí que representa para ellos un ahorro económico.

Este tipo de acciones las hacemos con gusto y con la finalidad de ayudar a quienes lo necesitan y bueno, seguimos apoyando con otro tipo de actividades como son la venta de las tapa roscas que nos sirven para pagar por ejemplo tratamientos para algunos pacientes niños o adolescentes, a quienes también apoyamos con pasaje cuando tienen que ir a la ciudad de Monterrey a atenderse de su enfermedad, para compra de medicamentos cuando no los consiguen, etc., dijo Mar Gea.



