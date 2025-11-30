Humberto Prieto, top 4 nacional en desempeño

Tamaulipas volvió a destacar en el panorama político nacional al figurar entre las entidades con mejores representantes legislativos, de acuerdo con el Ranking 2025 de la plataforma CongresistasMX. En su más reciente evaluación, el organismo ubicó al Diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, en la cuarta posición nacional, convirtiéndose en el único diputado local dentro de los cinco primeros lugares, donde compite directamente con senadores y diputados federales de todo el país.

La medición comprendió el periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025, e integró criterios como desempeño legislativo, acuerdos parlamentarios, capacidad de gestión e impacto social. Con base en estos parámetros, CongresistasMX destacó a Prieto Herrera como un legislador con un trabajo sólido, especialmente en el impulso de iniciativas enfocadas en infraestructura, desarrollo regional y acciones con efecto directo en el bienestar social.

Además del reconocimiento, el informe señala que Prieto Herrera ha incrementado su nivel de aprobación ciudadana y política, lo que ha fortalecido la presencia de la LXVI Legislatura del Congreso de Tamaulipas en la agenda nacional. Este posicionamiento contribuye a consolidar la proyección del estado dentro de los cuerpos legislativos del país y refuerza la percepción de eficacia en el trabajo parlamentario que se realiza desde Tamaulipas.