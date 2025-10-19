Urgen mejorar las calles cuarteadas y con baches

Cuarteadas y llenas de baches, siguen estando una gran cantidad de calles y avenidas en distintos sectores de Reynosa, sobre todo en las colonias populares en las cuales incluso hay arterias en las que aún no hay pavimentación pese a que pasan años y años pidiendo obras en ese renglón que no llegan.

De nada han servido las demandas de los habitantes de múltiples colonias populares situadas fuera del primer cuadro de la ciudad, porque no han tenido eco entre las autoridades municipales, por lo que tienen que caminar o circular en sus automotores por vías terrestres que están en condiciones maltrechas e intransitables.

En la colonia Voluntad y Trabajo se aprecian calles en pésimo estado e incluso algunas que nunca se pavimentaron, por lo que residentes de ese asentamiento humano insisten en que el gobierno municipal ponga en marcha programas emergentes de mejoramiento de las que se encuentran en pésimo estado y que son muchas en los diversos sectores de la ciudad.

Para Fidel Linares, quien dice vivir en la Voluntad y Trabajo, las autoridades municipales anteriores y las actuales, han fallado en dotar de obras de urbanización que son tan necesarias. Han dado preferencia a colonias que están cerca del sector centro u en otras por las que circula una gran cantidad de automovilistas, pero de muchas otras arterias se han olvidado.