Remodelan centros de salud en pisos y paredes

Trabajos de remodelación se llevan a cabo en varios centros de salud de Reynosa, labores que se están agilizando pues el próximo lunes 5 de enero se reincorpora el personal que está de vacaciones y por tanto se normalizará el servicio en esas instituciones oficiales.

¿Qué mejoras se realizan en los centros de salud?

En la unidad de salud que opera en la colonia Narciso Mendoza, se vieron varias personas realizando labores de mejoramiento en interior y exterior de las instalaciones.

El galeno Daniel Hernández funge como jefe del lugar y confirma que efectivamente el lunes entrante ya regresa el personal que está disfrutando de su período vacacional.

A lo largo de los días de descanso para el grueso de los empleados del Centro de Salud en cuestión, fue baja la afluencia de personas que acudieron a solicitar consulta médica. Sin embargo, se espera que una vez que concluya el período vacacional, empiecen a llegar más solicitantes de los diversos servicios que se ofrecen en esta y el resto de las unidades de salud que ahora dependen del IMSS/Bienestar.

Acciones de remodelación en el Centro de Salud Narciso Mendoza

En el Centro de Salud de la Narciso Mendoza, se llevan a cabo labores de construcción de un techado en la parte frontal en tanto que en su interior, se está cambiando el piso y se aplica pintura nueva. Esto último también se está haciendo en el exterior del lugar.

