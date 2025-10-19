Urgen especialistas en unidades del ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continúa solicitando plantilla de especialistas, con el propósito de mejorar la atención en las distintas unidades y reducir las referencias a otros hospitales del país.

Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado Médico del ISSSTE, explicó a El Mañana que actualmente el instituto cuenta con 33 unidades en el estado, de las cuales seis son clínicas y una corresponde al Hospital General.

Destacó que entre los proyectos más importantes se encuentra la construcción de una nueva unidad médica en Díaz Ordaz y el avance del nuevo Hospital General de Tampico, que será un hospital de concentración con capacidad para atender no solo a pacientes de Tamaulipas, sino también de entidades vecinas del noreste del país.

"Lo que requerimos nosotros es dotar de médicos especialistas a la mayor parte de nuestras unidades para poder acercar esa atención a cada uno de los municipios, a cada una de las unidades en las que tenemos presencia, para evitar la referencia a otros a otras unidades y tratar de ser completamente resolutivos aquí en el estado, aunque bueno, es algo que tomará algo de tiempo, pero estamos trabajando ya en eso", dijo.

Nuevo hospital en Tampico

En relación con el nuevo hospital de Tampico, señaló que la mayoría del personal será transferido desde el actual Hospital General, con lo que más de la mitad de la plantilla ya está cubierta, pero se han abierto convocatorias para contratar nuevos médicos y subespecialistas a fin de completar el equipo de trabajo.

"Lo que se va a hacer es una transferencia de personal del hospital general que está activo en este momento, se va a transferir al hospital nuevo, es decir, prácticamente más de la mitad del personal ya está contratado, son los mismos que trabajan en el hospital general", recalcó.

Como es un hospital de mayor capacidad, se requirió a la bolsa de trabajo, se ha hecho análisis de los perfiles que se encuentran ya en bolsa de trabajo registrados sean los adecuados para completar la plantilla en el nuevo hospital.

"Estamos aún en convocatoria, incluso a nivel nacional se hizo una convocatoria por parte de las oficinas centrales del ISSSTE para atraer algunos sub especialistas para poder completar la plantilla en dicho hospital", expresó.