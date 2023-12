Rechazo unánime a megafarmacia

No resolvería la falta de medicinas, opinan.

El Mañana / Staff

Definitivamente no vendrá a resolverse el problema de desabasto de medicamentos en instituciones médico oficiales de México, con la mal llamada megafarmacia recién inaugurada y en el sexenio que en 2024 concluye, han sido los pobres los más perjudicados en materia de Salud, dijo Juan Salvador Portillo Martínez.

"Ese proyecto no es otra cosa más que la respuesta a la salud, como en Dinamarca. Aquí los pobres, en ese sentido han sufrido las consecuencias de una errónea política en materia de abasto de medicinas y es precisamente la gente pobre la que ha sufrido más por eso y lo más lamentable es que la medicina en México es muy cara", secretario de Organización en la FTR.

Aparte de que construir esa mal llamada megafarmacia que no será otra cosa más que un centro de distribución de medicamentos que no servirá ni tan siquiera para surtir el estado en el que se encuentra enclavada, no fue otra cosa más que una mala ocurrencia de quienes gobiernan al país.

Tan sólo aquí en Reynosa existen dos centros logísticos que mide uno 50 mil M2 y el otro 70 mil M2 que son casi 15 veces más grande que la mencionada megafarmacia construida para todo el país.

"Creo que se deberían auditar todas esas obras, algunas de las cuales han sido un fracaso", terminó diciendo Portillo Martínez, uno de los voceros en la Federación de Trabajadores en Reynosa.