Se emiten recomendaciones para evitar accidentes viales

Autoridades de Salud recomiendan a la población tomar las medidas y cuidados necesarios para evitar accidentes viales en esta temporada vacacional, que aún no termina.

Es común que ante los festejos de temporada, se incrementen los accidentes tanto en el hogar como en la vialidad.

¿Qué recomendaciones ofrece la Secretaría de Salud?

Durante estas semanas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, se ha estado promoviendo la campaña preventiva "En estas fiestas decembrinas evitemos accidentes", a fin de hacer conciencia entre los ciudadanos.

Entre las principales recomendaciones se destaca que al conducir se revisen los vehículos desde llantas, frenos, luces, entre otros, no manejar fatigado o con sueño, utilizar el cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito.

Acciones de la campaña preventiva en Tamaulipas

En el hogar se pide evitar conectar al mismo tiempo varias series de luces en un mismo enchufe, así como revisar que los cables se encuentren en buen estado y verificar las conexiones de luz y apagar los adornos navideños antes de dormir o al salir de casa.

Consejos para la seguridad en el hogar durante las fiestas

Otra de las recomendaciones de la campaña destaca el no dejar velas encendidas al alcance de niñas, niños o mascotas, ni cerca de cortinas, manteles o de objetos inflamables y de igual manera, al tener el árbol navideño natural, evitar colocarlo cerca de fuentes de calor o de objetos inflamables.