Realizan encuesta de salud y de nutrición

Autoridades del sector salud llaman a la población a abrir las puertas de sus hogares para participar en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2025 que se realiza desde el 1 de octubre.

El Instituto Nacional de Salud Pública eligió a diversas ciudades para que los ciudadanos participen en la encuentra. Se están visitando los hogares en Reynosa, así como Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria, Mante, Altamira y Tampico.

En la encuesta se aplicarán mediciones de peso, talla, perímetros corporales y pliegues cutáneos para evaluar la composición corporal, el estado nutricional y el crecimiento, presión arterial y toma de muestras de sangre.

El personal que realiza las encuestas andan uniformado y con identificación, por lo que se invita a la comunidad a participar.