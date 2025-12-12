Se disparan los precios de medicinas anti gripales

Se disparan los precios de medicinas anti gripalesLos precios de medicamentos antigripales, han venido incrementando en las últimas semanas
Los precios de medicamentos antigripales, han venido incrementando en las últimas semanas para perjuicio de la economía de quienes las compran para aliviar sus males propios de la temporada otoño e invierno.
Los ajustes que han registrado fármacos como el Deaflú, Tempra, jarabes, inyecciones y otros más que se utilizan para atender males de la gripa, han sido hasta de un 5% o un poco mas, según dijo una mujer que sólo dijo llamarse Sara.
En épocas como esta, donde bajan las temperaturas por las noches y mañanas, han provocado un incremento en la demanda de toda clase de antigripales. De una u otra forma, la gente que no es derechohabiente del IMSS, ISSSTE o Clínica PEMEX, se ve obligado a recurrir a las farmacias privadas para poder adquirir las medicinas que necesitan para mejorar su salud.
PROBLEMAS DIARIOS
De los Centros de Salud que operan en esta ciudad y que suman 28, cuando no les falta un medicamento, les falta otro. Ese es un problema de nunca acabar.
Por eso mucha gente no acude a esos lugares y prefiere aunque tengan que pagar, recurrir a las farmacias privadas.