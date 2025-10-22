Encarecen precios de medicinas para cáncer

Encarecen hasta en casi un 30% los precios de medicamentos que son parte de los tratamientos que reciben niñas, niños y adolescentes así como adultos que padecen algún tipo de cáncer.

"Del año 2024 a la fecha, se estima que ese sea el porcentaje en que han aumentado los precios tanto en el mercado local, estatal y nacional, lo que viene a lesionar la economía de padres y madres que tienen hijos que padecen ese tipo de enfermedad," dijo Jorge Mar Gea, presidente de la Fundación Iluminando Corazones con Niños y Niñas con Cáncer.

"Aquí si contamos con el recurso, se los compramos y si no, solicitamos ayuda a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales", añadió.

Cuando se escasean en el Seguro Social, los papás y mamás tienen que abocarse a buscarlas en las farmacias locales. La situación también perjudica a quienes no son asegurados de esta y otras instituciones de salud oficiales.





LOS PRECIOS

Algunos de los precios de las medicinas que requieren niños y niñas con problemas de cáncer, son el Acido Folinico que tiene un costo de $650.00; el Purinethol, que cuesta $2,400.00 y otros más que también son caros, abundó Mar Gea.

A través de la Fundación que dirigimos en Reynosa, brindamos respaldo a unos 64 entre niñas, niños y adolescentes, con el pasaje cuando tienen que viajar a Monterrey a recibir su tratamiento o apoyándolos con dinero para la compra de sus medicamentos.

Aquí llevamos a cabo una serie de actividades encaminadas a obtener ingresos que son destinados precisamente a dar apoyo a los pacientes niños, niñas y jóvenes.

Pero a los costos de los fármacos, hay que agregarle los gastos que tienen que hacerse para ser trasladados a la capital del estado de Nuevo León, que es en donde reciben sus tratamientos, concluyó Jorge Mar.

EL GOLPE DE LOS NÚMEROS

30%: Aumento estimado en el precio de medicamentos oncológicos en lo que va de 2024.

$650: Costo actual del Ácido Folínico, medicamento esencial para el tratamiento.

$2,400: Precio del Purinethol, otro fármaco indispensable

64: Niñas, niños y adolescentes actualmente apoyados por la Fundación Iluminando Corazones

0 apoyo: En muchos casos, cuando el IMSS no abastece los medicamentos, las familias deben cubrir los costos en farmacias privadas