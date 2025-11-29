Alumno gana oro en Chile

Reynosa se coloca en el mapa internacional de la ciencia con el triunfo de Luis Damián Martínez, alumno de la Escuela Primaria "Narciso Mendoza" de Reynosa, quien obtuvo Medalla de Oro en ExpoCiencias Chile 2025.

El reconocimiento llega tras un trabajo continuo que involucró preparación técnica, investigación y esfuerzo conjunto de la comunidad educativa.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El director del plantel, Armando Sanchez Cano, comentó que el esfuerzo, la disciplina y la preparación pueden transformar objetivos en metas cumplidas como el caso del alumno, Luis Damián, que dejó en alto al país y a Reynosa.

Desde la Secretaría de Educación de Tamaulipas y el CREDE Reynosa se emitió un mensaje de felicitación a Luis Damián Martínez y al Dr. Héctor Escobedo, maestro asesor, subrayando que este triunfo fortalece el interés por la innovación.

¿Qué impacto tiene este logro en la comunidad educativa?

Directivos, docentes y familias celebraron este logro que se convierte en inspiración para otros alumnos interesados en la ciencia y la tecnología.